東方日報B2：港零售寒冬　增1.4%遠遜預期

受中美貿易戰衝擊，香港零售急速轉弱！政府統計處公布，去年11月零售業總銷售貨值臨時估計為392億元，按年僅升1.4%，遠遜市場預期的上升4.5%。作為近年增長支柱的珠寶鐘錶類的零售貨值升勢更逆轉，錄近兩年最大跌幅。業界直言「在貿易戰未明朗下，零售情況或將更嚴峻」。



政府數據顯示，去年11月珠寶鐘錶類銷貨值臨時估計為58.82億元，按年跌3.9%，以合併農曆新年月份來計，是自2016年11月後的最大單月跌幅，不過累計去年首11個月仍升16.1%。至於電器及其他未分類耐用消費品的銷貨值亦跌4.9%；衣物鞋類則跌2.8%。



去年11月零售業總銷貨值增幅為2017年6月之後最低；該月的總銷貨量臨時估計按年上升1.2%，遠低於10月修訂後的5.3%升幅。累計去年首11個月，總銷貨值及貨量臨時估計分別上升9.7%及8.4%。政府發言人指出，資產市場轉弱及外圍環境不明朗，或令消費情緒續受到影響。



太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明透露，該公司去年11月整體生意按年下跌約10%，12月亦下跌數個百分點。他相信，至今年3月中美進行貿易談判前，日子都不會好過。現時以「三保」(保守、保本及保命)為上，今年會靠自然流失調整人手。



店舖網絡方面，他坦言珠寶業界過去不計成本搶地盤，現時也要「計過度過」，集團則會以今年銷售跌一成的保守估算，以規劃未來發展步伐。



鄧鉅明建議，政府應着力支持本地酒店業，並可參考鄰近的澳門，留住各地旅客。他又指，香港人工成本高企，導致愈來愈多酒店改建為寫字樓，長遠而言不利零售業發展。



天寶鐘表主席梁青華亦指，公司於去年11月經營有壓力，而12月生意更差，相信主要與中美貿易戰影響整體消費者信心有關，更稱「一日中美情況未明朗，香港零售會繼續受到困擾」。面對有同行指因應市況或關店的計劃，梁氏稱公司原本計劃物色在港開設新店，現時來看，會暫緩相關計劃，要視乎下半年市況再作決定。



香港零售管理協會主席謝邱安儀指，去年11月大部分零售類別銷售升幅收窄，甚至由升轉跌。未來會否出現負增長，則視乎中美貿易戰的變化。



謝邱安儀解釋，雖然高鐵及港珠澳大橋開通後，帶動去年11月訪港旅客人數雖錄得近600萬人次，按年大幅增長20.6%，但內地非過夜旅客的升幅遠高於過夜旅客，因此在推動本港零售方面力度有限。



她引述會員的回應，去年12月零售情況與11月大致相若，部分零售商生意轉差的情況持續，以目前情況來看，她維持對2019年零售銷售錄低單位數升幅的預測。



然而，大行花旗則料，於人民幣貶值下，今年首季香港零售銷售按年表現預期將最差，但隨着高鐵及港珠澳大橋開通，內地訪港旅客將有所增加，人民幣匯價料於6.9至7水平轉趨穩定。此外，該行預期香港樓價可於今年首季見底，將有助改善本地消費，故高檔零售於今年第2季開始或可出現轉機，今年全年高檔零售銷售料有3%增長，大眾零售則可維持低至中的單位數字銷售增長。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/



「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like

http://www.facebook.com/money18

