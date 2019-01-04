美股收市：道指挫660點　蘋果公司冧近一成

蘋果公司(Apple Inc.)罕有地發出收入預警令股價急挫，拖累美股三大指數收市受壓。道指低開低走，最多曾跌逾700點，收報22,686點，跌660點或2.83%；標指收報2,447點，跌62點或2.48%；納指收報6,463點，跌202點或3.04%。



蘋果公司全日跌9.96%，收報142.19美元，創6年最大單日跌幅，此前遭高盛、摩根士丹利等多家投行下調蘋果目標價。其中，高盛將蘋果公司目標價由182美元下調至140美元。



其餘FAANG股份普遍向下，Facebook全日跌近3%；亞馬遜跌2.59%；Google母公司Alphabet挫2.77%；Netflix逆市升1.32%。



持有蘋果公司股權、「股神」巴菲特投資旗艦巴郡亦受拖累急挫逾5%。截至去年9月底止，巴郡持有蘋果公司約5.3%股權，當時市值達到570億美元。



白宮經濟顧問委員會主席、首席經濟學家Kevin Hassett表示，相信更多公司的業務會好像蘋果公司般面臨威脅，或相繼下調盈利預測，主要因為中美貿易緊張和中國經濟降溫。他續說，直至貿易方面達成協議，企業盈利壓力才有望緩和。



在避險情緒揮之不去的環境下，利率期貨顯示美聯儲今年難加息，而於2020年有投票權的達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭則稱支持未來數季度暫停加息。



另外，美國總統特朗普仍未能與民主黨領袖就邊境牆達成共識，美國政府「停擺」困局難解。



數據方面，美國供應管理協會(ISM)公布，美國12月ISM製造業指數為54.1，大幅低於預期的57.5和11月前值的59.3，並創2008年10月金融危機以來最大降幅，以及2016年11月特朗普當選總統以來最低，意味着當地經濟面臨放緩風險。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

