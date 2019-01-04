圓匯「閃漲」曾見7.45港元　專家：旅遊暢錢要快

蘋果公司(Apple Inc.)罕有地發出銷售預警後，市場避險情緒驟增，日圓匯價於周四(1月3日)亞洲早段出現7分鐘「閃漲」，兌每美元一度抽高3.68%至104.87，創去年3月以來新高，每百日圓衝上最高7.45港元。



有交易員把日圓爆升歸咎於大量來自日本散戶的淡倉回補買盤及程式交易盤，加上日本假期休市，欠缺機構投資者和交易員參與，而該個時段交投尤其薄弱，容易遭舞高弄低。



其他貨幣亦受到突如其來的匯價重估而殺個措手不及。當中，日圓兌澳元及土耳其里拉分別狂飆7.13%及9.18%。至於英鎊曾挫1.32%至1.2441美元的去年4月以來新低。



澳元周三(1月2日)已因中國製造業數據疲弱拖累，失守70美仙，周四早段進一步跌至最低67.41美仙，創2009年3月以來新低。據外匯交易平台TFX的交易顯示，周四開市首數分鐘，土耳其里拉與日圓交叉盤的成交合約數目達7.8萬張，遠高於去年平均每天的23,573張。



近年匯市不時發生閃升或閃崩事件。回溯至2016年10月，市場因憂慮英國出現硬脫歐，英鎊在亞洲早市「閃插」逾6%，瀉至1.1841美元的31年低位。



有香港銀行的財資市場部主管坦言，周四銀行當值交易員認為當時匯市波幅相當「驚嚇」，推測觸發市場上集中於日圓兌每美元106水平的淡倉止蝕盤。但他指出，銀行交易員「唔會坐大盤過年」，所以跨年後的交易量有限，香港未見大量日圓淡倉的止蝕盤湧現。



艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁認為，日圓升穿多個重要關口，令大量「止蝕盤」湧現，同時美日債息收窄亦令市場資金再度回流，形容日圓新一年將「強勢回歸」。他預期，日本加徵消費稅前夕，會大幅刺激國民本土經濟活動，帶動日圓升勢持續，年內最高有望升至104.5兌每美元，直言現時已是日圓匯價低位，計劃暢錢到日本旅遊的市民，應趁近日低位盡快吸納，以免錯失良機。



另邊廂，日圓飆升，加上市場愈益揣測聯儲局加息勢受阻，甚至需掉頭減息，令美元明顯受壓，美匯指數周四曾挫0.41%至最低96.425點。據最新美國利率期貨顯示，聯儲局今年底保持利率於現有或之下水平的機會率達91%；反觀去年11月，交易員估計美國今年底利率較年初為高的機會率達90%。

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