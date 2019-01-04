【市前重點睇】圓匯企107　油價反彈

●美匯指數回落至96.2，港匯企7.83，圓匯企107.8，離岸人民幣(CNH)企至6.88，歐元升至1.14，英鎊漲至1.263。金價高見1,295美元。油價反彈，布油一度重上56美元，紐油企46.92美元。道指期貨升48點。



●美國新一屆國會正式啟動，眾議院將就民主黨重啟聯邦政府的計劃進行投票。



●白宮經濟顧問委員會主席、首席經濟學家Kevin Hassett表示，相信更多公司的業務會好像蘋果公司般面臨威脅，或相繼下調盈利預測，主要因為中美貿易緊張和中國經濟降溫。



-傳中國可能在周三(2日)從美國採購了20至30船大豆，約150萬噸。



●美國上月ISM製造業指數創逾兩年最低。 https://bit.ly/2C15ovE



●道指收報22,686點，大跌660點；標指收報2,447點，跌62點；納指收報6,463點，跌202點。 https://bit.ly/2RwbKgt



●港股ADR指數收報24,959點，跌104點。 https://bit.ly/2RxfT3U



●美國10年期國債孳息率跌6.7個點子，報2.5535厘。



●達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭指出，聯儲局應暫停加息幾個季度，以觀察形勢發展。



●紐約期油收報每桶47.09美元，升0.55美元或1.18%；布蘭特期油收報每桶55.95美元，升1.04美元或1.89%。 https://bit.ly/2R5B9hR



●紐約2月期金收報每安士1,294.8美元，升10.7美元或0.8%，續創自去年6月14日以來收市新高。 https://bit.ly/2LRuqBW



●英國富時100指數收報6,692點，跌41點或0.62%；法國CAC指數收報4,611點，跌77點或1.66%；德國DAX指數收報10,416點，跌163點或1.55%。 https://bit.ly/2sbkaf3



●傳日本央行考慮將2019財年消費者物價漲幅預測，從1.4%下調至約1%。



●繼人民銀行擴大普惠金融定向降準優惠政策的覆蓋範圍後，市傳商務部、發改委等部門醞釀推出更大力度的促進消費政策。



●中國P2P平台杭州鑫合匯據悉在會議上宣稱無力兌付向出借人發行的總計22.6億元人民幣的產品，超過17,000名個人投資者受到影響。



●香港11月零售額僅增1.4%，遠遜預期。 https://bit.ly/2AvhyNu



●華置所持恒大股份「帳輸」31億元。 https://bit.ly/2R4puzH



─ ─ ─ ─ ─ ─

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



其他精彩新聞：港零售陷寒冬 銷售僅增1.4%遠遜預期

https://bit.ly/2sb4Teg

