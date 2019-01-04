亞洲股市：日股瀉逾700點　圓匯及債價齊升

美股3大指數顯著下挫2至3%，亞洲股市受壓，日股假後復市低開1.8%，跌穿二萬點關，日本日經225指數最新瀉逾700點近4%，挫至19,200點水平。



資金避險日圓及債市。10年期日本國債孳息率跌至-0.045%，為2016年11月以來新低。美元兌日圓下跌，圓匯由早間107.8升至107.6水平。



板塊方面，資訊技術股挫逾3%，原材料股跌2.6%，地產股跌逾2%，金融股跌1%。個股方面，軟銀、太平洋水泥及三菱汽車齊挫5%。



多間汽車股公布去年12月美國銷售數字，本田、日產及豐田按年分別升3.9%、升7.6%及跌0.9%，俱勝預期，但股價各跌3%、2.6%及3%。



南韓首爾綜合指數早段亦跌至2016年12月6日以來最低，最新仍跌6點或0.31%，報1,987點。濟州航空及熊津能源均跌超過2%，三星電子跌0.2%。



韓國央行表示，將密切關注金融市場動向，將在必要時採取措施。



澳洲悉尼普通股指數則跌61點或1.07%，報5,633點。板塊方面，金融、醫療保健及資訊技術股同跌逾1%。個股中，銀河資源及A2牛奶齊挫5%，兗煤澳洲亦跌4%。

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