白宮「排雷」︰美企盈警陸續有來　長遠會好的

白宮經濟顧問委員會主席Kevin Hassett周四接受訪問時表示，中美貿易戰將迫使很多美國企業像Apple一樣下調業績預測；但從長遠來看，美國公司應該會受益，儘管利潤會在短期內受到損害。



他又指，中國經濟的放緩方式，「我10年來從未見過」：中國經濟疲軟正打壓美國公司在當地的銷售，但中國經濟上的痛苦給政府造成要達成協議的極大壓力。



他說，「如果我們與中國成功談判，那麼Apple的銷售和其他所有人的銷售都會恢復。」



Apple周三作出近20年來首次下調營收展望；周四紐約市場公司股價重挫9.6%。



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