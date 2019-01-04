港股反覆　地產股上揚　石藥倒升2%

恒生指數低開不久倒升，最新漲22點或0.09%，報25,086點；國企指數倒升23點或0.24%，報98,59點。



騰訊跌幅收窄至不足1%；友邦跌近1%。



地產股撐市，長實集團、新鴻基地產、恒隆地產、恒基地產等升1至2%。



近日持續下挫的石藥集團倒升，最新漲逾2%。



【09:20】恒指低開百點 Apple概念股續跌

美股隔晚大跌，港股開市即失守25,000點關，恒生指數開報24,946點，低開118點或0.47%；國企指數低開45點或0.46%，報9,790點。



五大重磅騰訊、友邦低開逾1%；其餘中移、滙控高開0.07至0.6%；建行低開不足1%。



中資金融股持續弱勢，中行、工行低開不足1%；交行持平；平保、國壽低開0.2至0.3%。



Apple概念股沽壓未除，瑞聲科技、舜宇光學科技低開1至2%。蘋果公司美國股價暴跌近10%，創6年最大單日跌幅。



近日弱勢股續捱沽，吉利汽車低開3.8%，為表現最差藍籌；中國生物製藥、石藥集團均低開逾1%。



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