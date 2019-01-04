A股快報：兩市低走　5G股份沽壓大

外圍股市走勢弱，內地股市下跌，滬綜指低開18點或0.74%，報2,446點，創2014年11月以來新低；深成指低開67點或0.95%，至7,022點；滬深300低開24點或0.83%，至2,940點；創業板指數低開10點或0.89%，報1,203點。



板塊方面，水泥及次新股齊跌逾1%，金融及地產股同跌0.8%，石油及有色金屬股均跌0.5%。



5G股份沽壓大，達安股份低開9%，東信和平低開逾8%，超訊通信及東方通信齊齊低開6%。



浦發銀行低開0.8%；公司全年淨利潤初步數據559億元人民幣(下同)。



三七互娛擬回購3億至6億元股份；股價升0.3%。



樂視網低開2.6%。

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