財新中國去年12月服務業PMI升至6個月高位

財新中國2018年12月服務業採購經理指數(PMI)錄得53.9，按月微升0.1個百分點，預期為53，創6個月以來新高，顯示年底服務業經營活動加速。綜合PMI錄得52.2，按月回升0.3個百分點，為5個月來最高。



12月服務業新訂單總量繼續小幅上升，增速與11月相近，服務業內外需求皆出現改善，而製造業新訂單總量則小幅下降。兩大行業新訂單一升一降，使12月新訂單整體僅小幅增長。



12月服務業投入成本繼續顯著上升，創3個月最高漲幅。受訪廠商反映，成本上升主要與原材料價格和薪酬上漲有關。製造業投入成本則出現逾1年半以來首次下降。兩大行業綜合，投入成本錄得兩年半以來並列最低漲幅。



與成本趨勢一致，12月製造業出廠價格連續兩個月出現下降，降幅為2016年2月以來最高。服務業繼續小幅提高收費水平。綜合產出價格出現自2017年5月以來首次下降，不過降幅較為溫和。



兩大行業企業對未來12個月的生產與經營前景信心度均小幅改善。



財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，經濟下行壓力略顯緩和；從分項來看，內需放緩拖累需求放緩，穩就業壓力加大，通脹壓力進一步緩解，企業家信心向上波動，但仍未走出下行趨勢。



12月中國官方服務業商務活動指數為52.3，微降0.1個百分點；綜合PMI則下降0.2個百分點至52.6。



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