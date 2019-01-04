【即市分析】經濟差　恒生中銀滙控未跌夠？

市場憂慮中港經濟下行壓力加大，兩地股市今年開局不利，其中恒指兩連跌累挫近800點，而與經濟息息相關的香港銀行股近期亦持續向下，恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)即市齊齊創下52周新低，現仍偏軟各跌0.1%；滙豐控股(00005)表現相對硬淨，現升0.4%報63.55元。



事實上，受累中美貿易戰以及環球市場持續震盪，香港今年整體經濟前景不明朗。統計處最新數據顯示，去年11月整體零售總貨值升幅放緩至1.4%，其中珠寶首飾、鐘表及名貴禮物分類「重創」，下跌3.9%，中斷16個月的升浪，反映消費市道轉差。股樓市場均面對下行風險，料將打擊信貸需求。另外，銀行業價格競爭，將令淨息差擴闊轉慢，而信貸成本上升，亦不利港銀股。



投行花旗日前發表今年展望，當中預期本地銀行股淨息差或於今年見頂，信貸增長將會放緩，估值將下試低位。另一家投行美銀美林亦表示，港銀易受宏觀經濟因素影響，今年對行業而言具挑戰性。雖然美國加息可支持淨息差，惟對樓市將造成進一步影響；倘美國不加息亦會對資本市場及港銀淨息差帶來負面影響。



該行將恒生目標價由234元下調至178元，評級亦由「買入」降至「跑輸大市」，偏好的港銀股由恒生轉為中銀香港，主要是其估值較低且股息收益率吸引，評級「買入」，但目標價亦由39元下調至33元。



雖然港銀股股息率一向有保證，其中滙控息率有約6厘，恒生及中銀亦有約4厘多，不過近期3股股價表現遜色，尤其是恒生及中銀更雙雙破底，滙控即使暫時能夠企穩，但50日線約65元阻力非輕，一旦後市再挫，重磅的滙控或成資金追跌目標，分分鐘賺息唔夠蝕價，故還是忍手為妙。

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