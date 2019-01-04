魚缸通：手機設備股未止瀉　股友嚇壞唔敢撈

周四道指瀉660點，但恒指周五升129點或0.52%，最新報25,193點。雖然大市回升，但一眾散戶都冇乜入市意欲。



致富證券旺角分行經理Gary話，散戶主要買入熊證博個市再插過。「佢哋就話正股買唔過，好似周四手機設備股『肚瀉』，周五都未止瀉，都令大家心驚驚！」



當中有小數散戶吼實騰訊控股(00700)，想喺300港元以下撈貨。不過大部分散戶都係望天打卦，皆因去年蟹貨仲有好多，希望有日大市回升及早鬆綁。



佢認為，美股比港股弱得多，事實上恒指對大部分壞消息消化得七七八八，只係似乎未有力水向上。佢建議，如果想安穩投資可以考慮收息股如領展房產基金(00823)、公用股如香港中華煤氣(00003)等。另建議要小心醫藥股及手機設備股，如瑞聲科技(02018)及舜宇光學科技(02382)。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm