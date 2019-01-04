日央行力頂　日股仍冧市　對沖成本升至近3年高位

外電報道，日本股市去年蒸發9,380億美元；市值縮水幅度為10年來最大。日經指數12月份更冧達10%，進一步加大2018年全年跌勢；並是該指數2011年以來首個年度下跌。



日本央行在2018年買入股票ETF的金額達到創紀錄高點，卻未能阻止股市暴跌。



澳洲在線匯商Pepperstone Group駐墨爾本研究主管Chris Weston表示，對日本股市相當謹慎，建議有一些可以通過期權進行對沖的方法。



據3個月期權數據，對沖日經225指數下跌的成本接近2016年2月以來最高水平。



日本經濟一直在艱難掙扎，日本央行行長黑田東彥近期承認風險傾向下行。



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