人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.94厘

中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息續挫31.9點子，報1.94厘；1星期報2.56厘，升1.6點子；1個月報3.01厘，跌7.4點子。



隔夜1.9490厘 跌31.90點子

1星期2.5630厘 升1.60點子

2星期2.6150厘 跌5.80點子

1個月3.0100厘 跌7.40點子

3個月3.0100厘 跌7.40點子

6個月3.2150厘 跌3.10點子

9個月3.4530厘 跌1.30點子

12個月3.4970厘 跌1.00點子

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