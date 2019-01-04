【即市分析】瑞聲舜宇難言見底

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：周四(3日)講過，蘋果公司因iPhone銷情不濟而罕有地調低上季業績預測，相關設備股如瑞聲科技(02018)及舜宇光學科技(02382)跌勢有機會加劇，結果昨晚蘋果公司於美股市急挫一成，股價已由去年高位調整近四成。瑞聲下破40元關口，低位見39.4元；舜宇亦穿60元大關，創出58.55元的52周新低。



呢個變相「盈警」消息後，多間大行齊齊調低蘋果公司目標價。摩根大通認為，蘋果公司的產業供應鏈短期會遭受市場沽壓，但相信部份產業鏈贏家於未來6至12個月將更具韌性。摩根士丹利亦指，蘋果公司下調收入展望對整體iPhone供應鏈的影響負面，關注首季整個供應鏈組裝生產量減速的幅度，目前該行預估為季減35%至4,200萬部。



事實上，中美兩國之間存在貿易矛盾，雖然蘋果公司的iPhone被美國政府從25%的進口關稅清單中剔除，但智能手機市場放緩，加上環球經濟面對下行風險，消費者信心下滑，貴為行業一哥的蘋果公司亦難逃一劫，對相關供應鏈商的影響料於未來逐步反映。瑞聲及舜宇為去年跌得最傷的兩隻藍籌之一，但行業不明朗因素仍多，股價難言已見底，暫不宜多手博反彈。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

