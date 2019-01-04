人民幣Hibor：隔夜息報1.84厘　CNY見6.86

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至1.84厘，1至2星期拆息為2.5至2.8厘，1至12個月拆息報3.07至3.69厘。



4/1/2019

隔夜 1.84365厘

1星期 2.53169厘

2星期 2.80867厘

1個月 3.07067厘

2個月 3.19667厘

3個月 3.35400厘

6個月 3.43967厘

12個月 3.69000厘



3/1/2019

隔夜 1.56459厘

1星期 2.47890厘

2星期 2.78100厘

1個月 3.04400厘

2個月 3.18200厘

3個月 3.32567厘

6個月 3.43467厘

12個月 3.68000厘



人民幣兌美元上升，離岸人民幣(CNH)由6.8842，回升至6.8701，最新報6.8714；在岸人民幣(CNY)則由6.8694，升至6.8617，最新報6.8639。

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