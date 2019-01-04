【即市分析】避險需求飆升　中移有運行？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：受美國蘋果公司下調首季業績預期及疲弱經濟數據拖累，美股三大指數全線收挫。反觀恒指今日(周五)表現不俗，即市升逾200點。中國移動(00941)近兩日表現亦有睇頭，即市報76.1元，升2.7%，值得留意。



中移主要於中港兩地提供移動電信及相關服務，其客戶群龐大，過去業績表現穩定，而且現金流充裕，逆市下不失守為穩陣之選。近期環球市況均風雨飄搖，且市場對經濟放緩憂慮日深，資金正紛紛進駐避風港，從美國10年國債孳息率由11月約3.24厘急插至現水平約2.57厘，及黃金價格大幅抽升可見一斑。相信避險需求高漲，有助支持其股價做好。



走勢上，該股於12月初見高位78.5元後反覆回落，近日跌至250天線約74元見支持並反彈，收復多條平均線，MACD熊叉明顯收窄，若企穩20天線75.5元上，短線可望再挑戰78.5元。

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