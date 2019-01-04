港股格局：麥嘉嘉指港股短期見24500點

港股未受美股影響，恒指早上先跌後回升，志昇証券研究部董事麥嘉嘉表示，港股今個星期已連跌數天，故早上出現技術性反彈，並預計港股短期難以突破25,500點，下周恒指將在24,500至25,800點區間上落。



她指，雖然美股下跌約逾600點，其中蘋果公司股價更急跌10%，繼而令香港多隻手機設備股股價下跌，但因市場出現多個利好消息，如財新中國去年12月服務業PMI升至6個月高位，以及中國商務部指美方將於下周訪華，令中美貿易戰看似明朗化，多種因素均令投資者對大市仍抱有信心，其中地產股更支撐大市。



她認為，美國經濟出現下行的跡象，市場認為美國聯儲局將減慢加息步伐，利好香港地產股表現。此外，她稱，中國政府為維持逾6%的經濟增長，將大力推動基建，今年睇好基建股。



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