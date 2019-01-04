【瑞通推介】新地中海認購證精點

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場仍在關注美國政府停擺問題，加上蘋果公司下調收入預測，觸發市場避險情緒進一步升溫。道指隔晚低開低走，最多曾跌逾700點，收報22,686點，大跌660點或2.83%。



港股周五(4日)早段曾再跌穿25,000點水平，其後低位獲承接，由跌轉升，反彈阻力繼續參考10天線(25,573點)。資金流向方面，恒指好倉(牛證及認購權證)周四(3日)淨流入逾2,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,700萬元，反映投資者對後市好淡分歧。



有券商料今年整體住宅樓價上升5%，並上調對香港物業發展商投資評級，配合市場對聯儲局加息憧憬下降，帶動本地地產股跑贏大市。新鴻基地產旗下商場於聖誕及新年期間銷情報捷，股價周四收升近3%，報112元，技術上收復百天線，周五早段再升逾3%，重上115元，再重返10天和20天線之上，約109元的50天線料有不俗支持。約4萬元於周四淨流出其好倉，另有逾390萬元淨流入其淡倉。



蘋果公司下調首財季營運收入預測，券商料相關產業供應鏈短期勢必受壓。手機設備股之一的舜宇光學科技周四亦要跟跌，急挫6.76%創52周低，低位險守60元。周五早段跌勢持續，即市低見58.55元，創52周低，反彈阻力先看周四高位65.15元。投資者部署上，可留意集團預期於1月上旬公布去年12月的產品出貨量數據，或為股價升跌帶來影響。其好倉周四錄逾100萬元淨流入，而淡倉同日淨流入逾20萬元。



內房股互有升跌，其中，中國海外發展周四升逾2%，以接近全日高位26元收市，剛好觸及50天線。集團周四為旗下大埔新盤開價，早前則以超過80億元奪啟德第3幅跑道地。股份周五早段未見明顯方向，即市留意能否企穩周四低位25.3元。周四有近40萬元淨流出其好倉，5日累計則淨流入約13萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、短期購證(23383)，行使價26,000點，2019年3月到期，實際槓桿11.9倍。貼價、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿10倍。



新地輕微價外、中短期購證(15811)，行使價123.8元，2019年6月到期，實際槓桿10.6倍。



舜宇光學價外、中年期購證(14733)，行使價75.05元，2019年7月到期，實際槓桿3.7倍。



中海輕微價外、中短期購證(27918)，行使價29元，2019年6月到期，實際槓桿6.2倍。



工行輕微價外、中年期購證(15639)，行使價5.8元，2019年7月到期，實際槓桿6.9倍。



石藥輕微價外、中年期購證(17233)，行使價11.5元，2019年9月到期，實際槓桿3.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68875)，收回價24,610點，槓桿比率41.8倍。熊證(59840)，收回價25,790點，槓桿比率28倍。



騰訊牛證(60314)，收回價290.1元，槓桿比率15.8倍。熊證(58639)，收回價319.9元，槓桿比率11.4倍。



舜宇光學牛證(69578)，收回價48.8元，槓桿比率3.1倍。



建行牛證(64987)，收回價5.71元，槓桿比率7.9倍。熊證(63234)，收回價6.69元，槓桿比率8.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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