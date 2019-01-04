美股大跌誰的錯？美國智庫︰鮑威爾要發聲

外電報道，美國聯儲局主席鮑威爾身陷一場似乎只有總統唱獨角戲的「口水戰」。特朗普一而再地把股市下跌歸咎聯儲局；而鮑威爾無法匹敵特朗普在社交媒體上「口若懸河」，至今仍保持緘默。



美國智庫布魯金斯學會高級研究員Sarah Binder指出，美國的低通脹、低失業率，令特朗普得以掩飾信息。



但鮑威爾可以提醒公眾，國會賦予聯儲局的任務是物價穩定和充分就業，而不是以股市表現作為評判聯儲局工作的標準。



在聯儲局12月決定加息前夕，特朗普數番要央行決策者「感受市場」、停止加息。



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