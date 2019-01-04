【午市重點睇】圓匯跌至108　金價報1295美元

●亞洲市美匯指數最新升上96.3；圓匯跌至108.2；歐元兌美元報1.139；英鎊報1.263。港匯報7.831。離岸人民幣(CNH)在6.87水平。金價報1,295美元，布油報55.86美元，紐油報47.12美元。



●恒生指數半日收報25,390點，升326點或1.3%，地產股撐市。http://bit.ly/2F7qfBL

-新股蒼南儀錶「潛水」，低招股價8%。http://bit.ly/2VnbSOB

-異動股：或獲要約人提購，前進控股曾挫20%。http://bit.ly/2Qq5NNK

-異動股：兩高管涉違紀被炒，雅居樂跌4%。http://bit.ly/2Qnkf8U

-萬科去年合約銷售額6069億人民幣。http://bit.ly/2Tro9j0



●【即市分析】

-經濟差，恒生中銀滙控未跌夠？http://bit.ly/2LNnE04

-瑞聲舜宇難言見底。http://bit.ly/2Fbn1fs

-港股展望荊棘滿途...http://bit.ly/2SvpMMM



●A股快報：滬綜指半日收報2,509點，升44點或1.8%。http://bit.ly/2F8NTgf



●亞洲股市：日股中段續跌約600點。http://bit.ly/2F55oij



●日央行力頂，日股仍冧市，對沖成本升至近3年高位。http://bit.ly/2si6M97



●經濟數據：

-日經香港12月PMI回升至48。http://bit.ly/2RtVZqj

-財新中國去年12月服務業PMI升至6個月高位。http://bit.ly/2LRDruN

-日本12月製造業PMI終值上調至52.6。http://bit.ly/2GUa78k



●人民幣速遞：中間價升46點，CNH企6.87。http://bit.ly/2saMcqS

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至1.94厘。http://bit.ly/2Qos0eW

-人民幣Hibor：隔夜息報1.84厘，CNY見6.86。http://bit.ly/2VvTymz



●人行逆回購100億，淨回籠1600億。http://bit.ly/2F7DfGM



●港元拆息︰1個月期回升至1.82厘水平。http://bit.ly/2F7lIyZ



●全球經貿戰：下周中美進行副部級磋商。http://bit.ly/2CN74dU



●白宮「排雷」︰美企盈警陸續有來，長遠會好的。http://bit.ly/2F54jqN



●南韓警惕美股下跌，央行︰必要時採取措施。http://bit.ly/2TlQRC2



●圓匯「閃漲」曾見7.45港元，專家：旅遊暢錢要快。http://bit.ly/2s7e4w9

-日本財務省︰美元兌日圓「閃崩」存在投機活動。http://bit.ly/2LOyKSI



●美股大跌誰的錯？美國智庫︰鮑威爾要發聲。http://bit.ly/2BYDyjR



●Volvo排放超標醜聞，要作7.8億美元撥備。http://bit.ly/2F8OtKX



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