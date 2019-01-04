【瑞銀推介】Apple盈警震散概念股　瑞聲輪證部署

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周三(2日)Apple收市後下調收入預測，盈警一出，股價盤後曾急瀉超過8%。這次是該公司近20年來首次下調收入預測，iPhone需求下跌是其中一主因。



正因如此，周四(3日)一開市，在香港上市的Apple概念股份即出現急跌，瑞聲科技曾下試40元水平，而舜宇光學科技亦曾急挫超過8%。根據瑞銀的即市資金流紀錄，瑞聲的熊證錄得不俗的資金流入。



投資者如想短線部署瑞聲，可留意以下輪證選擇：

認購證(14975)，行使價66.88元，2019年5月到期，有效槓桿約5.7倍。



牛證(57513)，收回價38.8元，2019年4月到期，有效槓桿約6.3倍。



熊證(57668)，收回價59.8元，2019年4月到期，有效槓桿約1.7倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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