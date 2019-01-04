瑞銀：料上半年有輪證以外的新產品面世

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威預期，今年港股會持續波動，建議投資者要善用認沽證及熊證對沖，而選擇的相關資產不一定集中指數成分股或大藍籌。



輪證發行數目去年雙雙創新高，共計超過3.8萬隻，預期今年發行量會維持高位，並預計將有輪證以外的新產品面世。



他表示，新產品已進入研究開價、流通量等階段，有機會在今年上半年推出。業界設計時，期望可成為輪證以外又一項受歡迎的衍生產品。相關資產方面，預期首階段以恒指為主，之後是流通性高的藍籌股。



他預期，今年輪證總成交會輕微回落至4萬至5萬億港元。

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