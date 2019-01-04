【即市分析】呢個板塊強勢有因...

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：環球市場震盪未完，投資者避險情緒升溫，資金流入具防守力的公用板塊，中電控股(00002)、港燈(02638)近期重拾升勢，中華煤氣(00003)、粵海投資(00270)及領展房產基金(00823)即市更已逼近一年高位，破頂似乎指日可待。



雖然香港經濟面對下行風險，但主打民生需求的水、電、煤受影響相對有限。況且美國聯儲局已將今年預期加息次數，由早前的3次減至2次，市場預期加息周期或已近尾聲，高息股吸引力重現，兩大因素均帶動避險資金流入公用股。



野村最新報告亦唱好領展，預期12月的銷售增長為中單位數，因商場加強推廣，而聖誕酒店的房價亦有中單位數增長，收租股看好領展。



走勢上，中電、港燈近期動力再現，沿升軌拾級而上，至於煤氣、粵投及領展更已先後逼近52周高位。預期公用股短線仍會繼續吸引資金追捧，相關股份整固後有力再創新高，值得順勢跟進，跌穿升軌支持止蝕。

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