【高盛推介】低吸留意吉汽瑞聲舜宇認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車過去兩日大幅回吐，累計跌約13.6%，周五(4日)早段跌至11.34港元再創超過1年半低位後跌幅收窄。



此外，Apple下調今年首季收入預測，周四(3日)股價跌約10%。周五早段手機設備股亦跟隨下跌，當中近期跌幅較深的瑞聲科技，一度跌穿40元水平見39.4元，繼周四再創超過3年低位。而舜宇光學科技周五早段亦低見58.55元，創近1年半低位。



觀察個股認股證資金流向，過去兩個交易日分別共錄得約490萬及230萬元資金流入吉汽及舜宇光學認購證。而瑞聲科技認購證於周三(2日)錄得約120萬元資金流入，周四則錄得不足10萬元資金流出。



投資者如看好吉汽，可留意價外幅度約14%，年期約3個月的購證(16898)，行使價13.4元，2019年4月11日到期，實際槓桿5.2倍，為行使價11.5至13.5元間產品中，槓桿最高的選擇。



投資者如看好瑞聲科技，可留意周五新上市，年期約6個月的購證(17596)，行使價48.88元，2019年7月04日到期，實際槓桿4.2倍，為市場上所有認購證中，最貼價的選擇



投資者如看好舜宇光學，可留意長年期的購證(14991)，行使價70.93元，2019年9月23日到期，實際槓桿3.1倍，為市場上最貼價條款產品中，槓桿最高的選擇。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

