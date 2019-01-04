瑞銀：去年輪證投資者蝕逾200億元

港股去年大幅調整，輪證投資者亦不能獨善其身，瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威表示，整體輪證投資者去年大蝕約210億港元，投資窩輪和牛熊證的虧損分別為123億和87億元。



他指，恒指單日平均波幅由前年的222點，增加至去年的390點，增幅75%，投資者要圖利，策略上要由長線持有轉為靈活出入，對投資者是極具挑戰性的一年，需靠選股及時機配合，亦見到去年多了投資者持有看跌的認沽證。



去年投資者賺最多的是持有騰訊控股(00700)認沽證，盈利有4.5億元，但因持有看升的騰訊認購證蝕得更甘，令該股整體窩輪錄得虧損25.2億元。反而整體計，舜宇光學科技(02382)窩輪投資者錄5,766萬元盈利，成為賺最多的窩輪相關資產。



牛熊證方面，舜宇光學熊證投資者去年賺2,385萬元佔榜首。整體計則以恒指牛熊證虧損38.6億元最令投資者損手。



另該行數據顯示，去年港股日均成交額按年上升近22%，輪證日均成交額更升36.5%，至232億元。以增長幅度計，主要來自牛熊證。當中，騰訊牛熊證成交佔正股牛熊證成交近50%，預期今年仍會維持。



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