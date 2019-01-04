樓價UPDATES：新盤搶客　二手業主蝕住走貨

大型新盤爭相推出搶客，二手樓市「捱打」，部分心急業主擴大減幅求客，市場錄蝕讓成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●北角百福花園百德閣高層C室，實用面積406方呎，兩房間隔，以580萬港元易手，實用呎價14,286元。原業主於1997年以315萬元買入單位，持貨21年沽貨，升值84%。



●北角港運城3座中層E室，實用面積535方呎，兩房間隔，以1,050萬元易手，實用呎價19,626元。原業主持貨16年沽出，帳面獲利800萬元。



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九龍區

●將軍澳新都城1期3座低層C室，實用面積約364方呎，兩房間隔，去年12月開價605萬元，近日減至586萬元易手，實用呎價約16,099元。原業主持貨6年沽出，升值約66%。



●九龍塘畢架山一號10座高層D室，實用面積990方呎，三房連主人套房間隔，開價2,980萬元，近日連車位以2,750萬元沽出，累積減價230萬元，實用呎價27,778元。單位2007年至今升值近1.3倍。



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新界區

●元朗錦綉花園M段第5街雙號屋，實用面積約950方呎，三房間隔，3個月前放盤，開價1,200萬元，累劈價200萬元以1,000萬元易手，實用呎價約10,526元。原業主持貨不足兩年沽貨，帳面蝕讓約50萬元。



●東涌東環3A座低層10室，兩房連儲物房間隔，實用面積約484方呎，原業主叫價620萬元，減價至583萬元售出，實用呎價約12,045元，創同類單位新低價。



●天水圍嘉湖山莊1月暫錄約3宗成交，新錄成交為樂湖居7座高層G室，實用面積548平方呎，三房間隔，原開價560萬元，及後減價至534.6萬元沽出，實用呎價9,755元。單位1999年至今升值約2.2倍。



●沙田金獅花園最新錄1期C座低層2室，實用面積285方呎，兩房間隔，以430萬元沽出，實用呎價15,088元。原業主持貨4年易手，升值約34.4%。



●荃灣韻濤居C座低層1室，實用面積約445方呎，兩房間隔，設約236方呎平台，近日以573萬元沽出，實用面積呎價約12,876元。原業主持貨6年轉手，帳面獲利約210萬元。



●粉嶺囍逸1座中層E室，實用面積293方呎，一房間隔，以每月1.1萬元獲承租，實用呎租37.5元。業主於2016年以365萬元購入單位，是次租出單位，租金回報率約3.6厘。



●屯門邁亞美海灣3座低層F室，實用面積443方呎，兩房間隔，日前以455.8萬元沽出，實用呎價10,289元。原業主持貨近25年沽出，升值1.8倍。



●荃灣柏傲灣1A座中層D室，實用面積1,039方呎，四房間隔，以每月3.5萬元租出，實用呎租約33.7元。



●大圍聚龍居2座高層C室，實用面積752方呎，三房間隔，以每月3萬元連車位租出，實用呎租約40元。



●大圍名城2期盛薈2座中層北翼B室，實用面積958方呎，三房間隔，以每月2.9萬元租出，實用呎租30.3元。



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