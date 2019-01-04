【大行報告】美銀美林降瑞聲評級及目標價

美銀美林發表報告估計，瑞聲科技(02018)2018年第4季純利約12.69億元人民幣，按年跌30.7%；收入56.35億元人民幣，按年跌21.2%；毛利率按年跌4.5個百分點至37.2%。



基於蘋果公司最新收入指引，該行預料，瑞聲於2019年首季業務比季節性更弱，相信首季純利為8.5億元人民幣，料2019年第2季至第4季純利預測分別為8.02億、10.43億及10.61億元人民幣。



美銀美林下調其投資評級，由原來的「中性」降至「跑輸大市」，目標價亦由63港元，大降至35元。



瑞聲科技曾跌穿40元，低見39.4元的52周新低，最新仍跌2%，報40.15元。

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