債息曲線倒掛頻現　市場聚焦今晚數據及鮑威爾發言

債券市場孳息率曲線倒掛頻現，正在反映聯儲局政策前景急劇變化。First Empire Securities首席市場策略師Chris Ahrens稱，孳息率曲線倒掛程度可能還會進一步加劇。



目前隔夜指數掉期(OIS)反映明年聯儲局會全面降息。



Ahrens表示，聯儲局強調政策利率現已更加接近「那個神秘的中性利率水平」，當前的立場是一切由數據說了算。雖然目前2.25%至2.50%的聯邦基金目標水平區間可能會使現金收益率保持穩定，但是如果金融壓力加劇，到了一定時候，聯儲局便不得不作出回應。



市場正聚焦周五晚12月份就業數據，及聯儲局主席鮑威爾將出席美國經濟學會年會接受採訪時的發言。





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