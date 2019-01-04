【即市分析】油價反彈　中海油吼位減磅

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：國際油價受壓良久後，近日借全球主要產油國上月減產消息反彈，暫已連升4日。油價做好同時支持油股上揚，中國海洋石油(00883)今日(周五)即市報12元，飆升4.5%。



近月油價回調顯著，主要產油國冀通過減產行動，以支持油價回穩。據指石油輸出國組織成員，上月的平均日產量已減少46萬桶。不過，減產幅度會否進一步上升，又是否足以帶動油價持續上揚，暫時不得而知。投行摩根大通指出，若產油國沒有將減產行動延續至全年，布蘭特期油將處於每桶55美元的低油價情景。



惟另邊廂，環球經濟疲弱迹象日漸浮現，美國最新出爐的12月ISM製造業指數大遜預期，另中國12月的製造業採購經理人指數(PMI)亦跌穿50盛衰分界線，相信市場對石油需求下降的憂慮將有增無減。



短期內，料困擾油價的不明朗因素難以消散，或抑制其反彈勢頭，不利油股表現，倒不如將目光轉投其他強勢股。走勢上，該股去年10月起至今續呈下降趨勢，除非油價進一步飆升，否則相信反彈至20天線及降軌所在約12.5元將遇較大阻力，可考慮吼位減磅。

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