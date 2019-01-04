樓價UPDATES：新盤續推　二手業主減價搶客

二手樓價持續下跌，加上有大型新盤出爐，各區頻錄減價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大潭紅山半島D區棕櫚徑雙號洋房，實用面積約2,583方呎，原以8,500萬元放售，至日前減至8,000萬元後即獲承接，實用呎價約30,972元。



●北角維峰低層A室，實用面積485方呎，屬兩房間隔，以2.6萬元租出，呎租53.6元。



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九龍區



●將軍澳新寶城5座高層B室，實用面積約377方呎，兩房間隔，原以650萬元放盤數個月，議價後，減價70萬元，以約580萬元成交，實用呎價約15,385元。



●將軍澳居屋彩明苑A座頂層單位，實用面積約506方呎，採兩房間隔，去年11月中開始於未補地價第二市場放售叫價500萬元，最後以488萬元沽出，實用呎價約9,644元。



●長沙灣昇悅居2座低層H室，實用面積491方呎，採兩房間隔，以750萬元獲承接，實用呎價15,275元。



●長沙灣安發大廈高層A室，實用面積約380方呎，兩房間隔，以約481.8萬元成交，實用呎價約12,679元。



●西南九龍匯璽1B座低層A室，單位實用面積532方呎，屬兩房套間隔，獲外區租客以2.6萬元租入，呎租約為49元。



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新界區



●上水顯峰高層E室，實用面積約566方呎，三房間隔，獲1.5萬元租出，實用呎租約26.5元。



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