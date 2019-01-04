天鑽現場：黃太擬購細單位自住　陳生指定價合理

中國海外發展(00688)大埔天鑽正式開放示範單位予公眾參觀，居於同區的睇樓客黃生及黃太稱，項目位置不太方便，但該區過去數年供應較少，今次開價與區內二手樓相若，有意購買該盤一個細單位用作換樓。



對於加息及未來樓價問題，他們表示，因單位將用作自住，暫時沒有考慮該些因素。



另一名睇樓客陳生表示，項目位置不俗，鄰近港鐵站，定價合理，個人傾向購買大單位，但要再研究一下。



●樓價高位已過現時屬入市時機

同區睇樓客張小姐表示，自己為首次置業人士，認為該盤開價屬合理價，低於同區部分二手樓，加上近港鐵站，有興趣購買該盤一伙兩房戶，預算樓價約500萬元，而且亦喜歡屋苑住客會所。



對於過去數個月不少大型屋苑樓價已有大幅回落，她認為，中美貿易戰後樓市已回軟，坦言現不算高位，在她個人心目中，樓價已跌約兩成，認為再跌機會不大，有感現時是入市時機。



●香港樓價大上大落 平貴都要住

居於北區的天鑽睇樓客李先生表示，本身已有物業，由於子女快將結婚，有住屋需求，有意購買該盤一伙三房大單位作自住，樓價預算約800萬至1,000萬元，未來將會交由子女「慢慢供樓」，至於項目位置則認為中規中矩。



對於未來樓市前景，他認為，雖然過去數個月樓價回落，不過過去多年香港樓價大上大落，認為「驚唔到咁多」，坦言作為自住用家「貴又要住、平又要住」。



●料發展商短期內傾向低價開盤

天鑽睇樓客Ken表示，項目首批單位開價較便宜，以每方呎計算，較市區新盤呎價約1.7萬至1.8萬元，低約數千元，會考慮購入三房大單位，暫時打算用作收租。



雖然近月樓價有所回落，但他認為只屬輕微下跌，沒有動搖其入市信心，又認為近月發展商傾向以低價開盤，估計短期內其他發展商亦會跟隨此策略。

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