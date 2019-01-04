土地註冊處：去年樓宇買賣合約總值按年升逾2%

土地註冊處公布，2018年所有種類樓宇買賣合約共79,193份，按年下跌5.5%，與2016年比較，則上升8.5%。樓宇買賣合約總值7,413.8億元，按年上升2.1%，與2016年比較，上升39.1%。



期內，樓宇轉讓契約共105,293份，按年上升1.6%，與2016年比較亦升36.1%。樓宇轉讓契約總值8,242.2億元，按年上升20.7%，較2016年升67%。



市民查冊的次數共5,264,883次，按年上升1.6%，與2016年比較，亦上升11.9%。



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