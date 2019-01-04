【即市分析】好友反攻要留意兩大因素

東方產經「MARKET INSIGHT」專欄作者古勝：尋晚美股道指跌到一仆一碌，大大間蘋果公司股價可以連日大跌，單日跌足一成，好友真係有得震冇得瞓！點知今早(周五)港股開市只係低開百幾點，騰訊控股(00700)明顯守喺300元樓上，加埋油股、本地地產股同公用股撐住個場，炒家都識時務，短線反手建好倉，帶動恒指現倒升逾300點，真係估佢唔到！



睇番今早A股滬綜指一度再創逾4年新低，惟當傳來中美將於下周一至二舉行經貿問題副部級磋商，滬綜指收復2,500點關，加上港股表現強於外圍，好友借勢反攻又唔係冇道理。



由於美國巨企盈利前景轉差，意味經濟增長動力減弱，加上美股呢期大幅下跌，相信總統特朗普同美國人一樣，都聞到燶味。憧憬未來一個月中美兩國會實實際際坐埋枱傾掂數，A股短線見底，港股反彈再衝25,800至26,000點，亦有道理。



當然，依家成交唔多，挾上挾落都唔須要太多理由，入市只能小注怡情，可以輪證刀仔鋸大樹，唔對路要嚴守止蝕。當然，好友短線要睇實兩個因素行事。第一，A股一旦掉頭再穿底，就要全線撤退；第二，若恒指再度掉頭回落且收市失守25,000點關的話，可基本確認短線反彈完成，後市繼續向下尋底，如此則走為上著。

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