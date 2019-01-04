三菱日聯︰圓匯或升破100　日央行退市更形複雜

日本股市周五(4日)假後復市大跌，資金避險下，日本基準10年期國債孳息率一度下跌4個基點至-0.05%逾兩年低點。儘管債息下跌，但日本央行在常規買債操作中，沒有削減5至10年期債券購買規模。



三菱日聯國際投信交易總經理Akio Kato表示，出於對日圓升值的考慮，日本央行可能會讓孳息率下跌幅度會超過市場預期。鑑於圓匯可能升破100，日本央行可能會引導10年期債息重返0%左右的區間。



避險情緒刺激日圓和債券需求，日圓升值更使日本央行縮減買債規模和擴大孳息率波動範圍的退市計劃變得更加複雜。



日本央行7月宣布允許10年期國債孳息率波動範圍，從0%附近擴大至0.2%。



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