【fb直播】港股死貓彈？聽羅尚沛點講！

港股連跌兩日後，周五(4日)低開過百點後迅速倒升，二萬五關失而復得，仲愈升愈有，純粹「死貓彈」？中美下周坐埋進行貿易談判，對後市方向有幾大影響？



醫藥股報復式反彈！中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)成為升幅最大兩隻藍籌股。藥股最壞時間已過？



資金追捧嘅仲有香港地產股！長實集團(1113)延續上日升勢曾勁升半成，反映美國再加息無望，地產股唔怕追？



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