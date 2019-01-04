【市後重點睇】等鮑威爾講話　道期升逾200點

市場憧憬中美下周談判有進展，道指期貨現反彈241點。美匯指數靠穩，報96.3；港匯續企7.83；人民幣兌每美元徘徊6.86水平；圓匯回至108。金價升至每安士1,296美元。油價升近2%，布蘭特期油每桶報57.03美元；紐約期油報48.03美元。



●市後關注點(香港時間)

21：30美國公布2018年12月非農就業報告

22：45美國公布2018年12月Markit服務業PMI終值和綜合PMI終值

23：15美國聯儲局主席鮑威爾及前主席伯南克、前主席耶倫接受美國經濟學會(AEA)採訪

00：00美國能源信息署公布官方每周原油庫存



●恒指收市漲561點，為2019年首次升市，地產股表現標青。

https://bit.ly/2s7PJpY



-沈振盈：恒指升到25500點做淡！

https://bit.ly/2SAcZZt



-去年輪證投資者蝕逾200億元，騰訊Call輸得最甘！

https://bit.ly/2Ax1xqn



●歐股3大指數早段上揚。

https://bit.ly/2VuJNol



●憧憬中美貿易談判及內地「放水」，滬綜指全日升逾2%，金融股撐市。

https://bit.ly/2VsxpFt



●亞洲股市：日股收挫452點，韓股先低後高。

http://bit.ly/2F55oij



●二手樓價指數終止13周連跌，回升0.07%。

https://bit.ly/2R8PI4d



●白宮「排雷」︰美企盈警陸續有來，長遠會好的。

https://bit.ly/2CPdQzZ



●日本財務省︰美元兌日圓「7分鐘閃崩」存在投機活動。

https://bit.ly/2F6KeQ4



●三菱日聯︰圓匯或升破100，日央行退市更形複雜。

https://bit.ly/2Ra28Zi



●野村：香港去年12月份零售銷售將錄中單位數增長。

https://bit.ly/2RCzwYt



●【多圖】天鑽開放示範單位，「蛇餅」出現。

https://bit.ly/2Rrf3Wp

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