【市後重點睇】等鮑威爾講話 道期升逾200點
市場憧憬中美下周談判有進展，道指期貨現反彈241點。美匯指數靠穩，報96.3；港匯續企7.83；人民幣兌每美元徘徊6.86水平；圓匯回至108。金價升至每安士1,296美元。油價升近2%，布蘭特期油每桶報57.03美元；紐約期油報48.03美元。
●市後關注點(香港時間)
21：30美國公布2018年12月非農就業報告
22：45美國公布2018年12月Markit服務業PMI終值和綜合PMI終值
23：15美國聯儲局主席鮑威爾及前主席伯南克、前主席耶倫接受美國經濟學會(AEA)採訪
00：00美國能源信息署公布官方每周原油庫存
●恒指收市漲561點，為2019年首次升市，地產股表現標青。
https://bit.ly/2s7PJpY
-沈振盈：恒指升到25500點做淡！
https://bit.ly/2SAcZZt
-去年輪證投資者蝕逾200億元，騰訊Call輸得最甘！
https://bit.ly/2Ax1xqn
●歐股3大指數早段上揚。
https://bit.ly/2VuJNol
●憧憬中美貿易談判及內地「放水」，滬綜指全日升逾2%，金融股撐市。
https://bit.ly/2VsxpFt
●亞洲股市：日股收挫452點，韓股先低後高。
http://bit.ly/2F55oij
●二手樓價指數終止13周連跌，回升0.07%。
https://bit.ly/2R8PI4d
●白宮「排雷」︰美企盈警陸續有來，長遠會好的。
https://bit.ly/2CPdQzZ
●日本財務省︰美元兌日圓「7分鐘閃崩」存在投機活動。
https://bit.ly/2F6KeQ4
●三菱日聯︰圓匯或升破100，日央行退市更形複雜。
https://bit.ly/2Ra28Zi
●野村：香港去年12月份零售銷售將錄中單位數增長。
https://bit.ly/2RCzwYt
●【多圖】天鑽開放示範單位，「蛇餅」出現。
https://bit.ly/2Rrf3Wp
－－－－－－
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
http://money18.on.cc/newflat/
二手置啱Feel
http://money18.on.cc/usedflat/