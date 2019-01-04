Downtown 38最快下周開價　春節前開售

新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角Downtown 38，樓書已剛上網，最快下周開價，示範單位盡快開放，農曆年前有機會開售。



他指出，項目佔近七成為一房戶，不少售價料低於600萬元，而美國加息態度軟化，有利買家置業。對於首置盤推售，他認為與私樓客源不盡相同。而樓市已回氣一段時間，第一、二季樓市成交量料回升。



新地代理副總經理唐錦江稱，項目共有228伙，標準戶實用面積300至414方呎，特色戶則由280至561方呎，最大為三房戶。

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