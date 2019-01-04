建行亞洲：香港經濟下行壓力大　惟未至衰退

建行亞洲戰略發展部高級副總裁兼經濟學家陳世淵預料，中國今年經濟增長將放緩，全年增長目標會訂於約6%至6.5%，又預計美國經濟今年將由高位回落，而本港今年經濟不會出現衰退，增長約2%至2.5%，雖然港匯會繼續偏弱，但不會跌至恐慌水平。



他續指，全球經濟風險維持較高位置，市場繼續高波動，經濟增長減速。而香港經濟有較大下行壓力，但不會陷入危機，惟出口和房地產會受較大影響。至於中國經濟向下，但市場信心向上，製造業投資、基建投資值得關注，現時中國外匯儲備仍然充裕，但若跌穿3萬億美元，人民幣匯率將較波動，目前預料人民幣匯率保持穩定。



他又指，目前中美貿易戰約影響中國經濟增長0.3個百分點，若美國向全部進口中國貨品開徵關稅，將影響中國經濟增長1個百分點，最壞情況將1.2個百分點，強調影響並非致命。



他認為，中美之間的貿易問題難以在短期內解決，但認為G20會談取得成功，在「休戰90天」內亦有望達成貿易協議，雖然不代表雙方問題會一下子解決，但認為貿易摩擦變得可控，又認為美國今年或會將貿易戰目標轉向歐盟。

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