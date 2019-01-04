【今日破位表】避險至上　領展金礦股紛破頂

美國三大股指全線下挫，惟恒指今日(周五)卻先跌後回升，收市報25,626點，升561點，成交額804億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有11隻，股價創52周新低的股份有174隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



恒指今日雖見反彈，惟從基本面睇，未來困擾本地以至環球股市的負面因素仍未明朗化，如中美貿易談判、英國脫歐、經濟衰退危機等問題尚在後頭。此前，資金取態明顯轉趨保守，紛流入防守股及金礦股避險，故近期相關股份逆市呈強。兩隻金礦股招金礦業(01818)及山東黃金(01717)今日齊創新高，另領展房產基金(00823)亦上破近月高位阻力80元，創下81元的52周新高。



經過連日捱沽，今日多隻藥股創新52周低後，齊現報復式反彈。其中石藥集團(01093)及中國生物製藥(01177)今日佔據藍籌股升幅榜第1及第2位，分別收升10.1%及8.4%，惟此次屬超賣後的技術反彈居多，要扭轉跌勢為時尚早，莫心急撈底。

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