【睇直播】談判前人行放水　金融市場有乜啟示？

2019年金融市場消息多籮籮，人民銀行終於「開閘放水」，全面降準1個百分點，估計釋放1.5萬億人民幣！救唔救到內地經濟？對環球金融市場又有乜啟示？資金會趁彈「散水」？



適逢下星期中美兩國進行貿易談判，好似特朗普早前放風話，會有重大進展，「放水」加「埋枱傾」，可唔可以安撫市場，股市經濟扭轉乾坤？



蘋果公司罕有盈警，Chok爆匯市！究竟係環球經濟拖累，定係iPhone已經變成「強弩之末」？



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