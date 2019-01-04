講股半分鐘：中資醫藥股可逐步建倉

今集《講股半分鐘》由中國泛海證劵投資部副總裁潘彥銘Thomas為我們講股。他指出，周五(4日)中資藥業股集體反彈，相信是由於有中標集採的藥企，以成本上升為由退出，令市場憧憬相關政策或出現調整，引發沽空盤進行平倉。



他續指，過去數個月絕大部分中資藥業股股價急劇下挫，就算一些龍頭藥企，例如石藥集團(01093)及藥明生物(02269)等，市值都已經低於700億元，加上以中國人口來推算未來藥物需求，這些龍頭股份股價已被「錯殺」，建議有興趣投資者逐步建倉。

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