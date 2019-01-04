去年估中加息4次、美股下瀉！韋恩今年預測「呢十件事」...

全球金融市場聲望甚高的投資大師──私募基金黑石旗下顧問公司副主席韋恩，一如以往發表年度「10大驚奇預測」，為連續第34年就未來1年的經濟、財經和政治議題作出預測。回顧他於1986年開始發表此預測，選擇準則是一般投資者覺得只有1/3機會發生，但他則認為發生機會超過一半的事。



以下是他給出的2019年「10大驚奇預測」(本文附簡表)：



1、聯儲局全年不加息，美國整體通脹維持低位，10年期國債孳息率不會超過3.5厘，債息曲線維持正數，不會倒掛。(註：他在2018年初預測聯儲局全年加息4次，結果全中。)



2、美股標指全年將回升15%，雖然期間不乏震盪，但在企業利潤向好和市場利率不惡化的背景下，股市整體趨向上行。(註：他2018年預言標指會低見2,300點，結果言中。惟時機上是「先高後低」，不是他預言的「先低後高」)



3、美國全年經濟僅將輕微增長，惟在2021年前，不會發生經濟衰退。



4、在經濟基調重新好轉後，現貨金價將在年內跌回至每安士1,000美元水平。



5、新興市場投資回報將重新好轉，預計內地滬綜指全年將上升25%。



6、英國脫歐協議在3月29日「大限」前將無法達成，惟首相文翠珊不會辭職。此後，英國將舉行第二次公投，並決定重新留在歐盟。



7、美匯指數全年將靠穩，聯儲局應暫停「縮表」，令外資流入美國市場的速度放緩。



8、「通俄門」調查報告將會令美國總統特朗普的多位親信遭起訴，但沒有證據顯示特朗普有任何過錯，不至於被彈劾。



9、美國在醫保和移民問題上取得進展，特朗普將讓步，以換取基建計劃，並在2020年得到落實。



10、全球股市將否極泰來，科技股和生物醫療股將上漲，但能源股表現滯後。



話雖如此，韋恩亦擔心全球地緣政治局勢仍會升溫，歐洲經濟將拖累全球，因意大利等國經濟依然弱勢，德國也失速，加上英國脫歐不明朗，不排除歐洲央行重啟量化寬鬆(QE)。



【韋恩有幾準？】

今年他預計升市，相信這亦是大部分投資者樂見的事，希望他的預測準確吧！不過，根據往績...他2015、2016、2017，以及2018年的結果，若「寬鬆」來說，命中率兩成至三成左右；若「嚴格」來說，可謂僅一、兩項應驗。(本文附表)



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