人行放水！全面降準1個百分點　釋放1.5萬億人幣

中國人民銀行公布，為進一步支持實體經濟發展，優化流動性結構，降低融資成本，決定全面下調金融機構存款準備金率1個百分點，其中，2019年1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點。



同時，2019年第一季到期的中期借貸便利(MLF)不再續做。這樣安排能夠基本對沖今年春節前，由於現金投放造成的流動性波動，有利於金融機構繼續加大對小微企業、民營企業支持力度。



此次降準將釋放資金約1.5萬億元人民幣(下同)，加上即將開展的定向中期借貸便利操作和普惠金融定向降準動態考核所釋放的資金，再考慮今年第一季到期的中期借貸便利不再續做的因素後，淨釋放長期資金約8,000億元。



人行強調，此次降準仍屬於定向調控，並非大水漫灌，穩健的貨幣政策取向沒有改變。降準政策分兩次實施，和春節前現金投放的節奏相適應，有利於銀行體系流動性總量保持合理充裕，同時也兼顧了內外均衡，有助於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/