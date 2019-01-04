「降準」放水即係點？呢度一文睇晒

人民銀行公布今年以來首次「降準」措施，下調存款準備金率1個百分點，意味為市場注入流動性，同時打下「強心針」。人行為何有此舉措？《東網》為大家拆解！



●此次降準向市場釋放多少資金？



人民銀行下調金融機構人民幣存款準備金率1個百分點，將於10月15日起生效。其中，2019年1月15日和1月25日分別下調0.5個百分點。



降準將釋放資金約1.5萬億元人民幣（下同），再考慮今年一季度到期的中期借貸便利（MLF）不再續做等因素後，淨釋放長期資金約8,000億元。



●置換中期借貸便利(MLF)是甚麼？



中期借貸便利(MLF)是人民銀行其中一種向內地銀行放貸的工具，以增加市場資金流動性。當人行下調銀行存款準備金率後，銀行便有足夠資金償還即將到期的MLF。



●點解分兩次實施？

人民銀行解釋，今次降準政策分兩次實施，是由於和農曆新年之前投放現金的節奏相配合，有利於銀行體系流動性總量保持合理充裕，有助於保持人民幣匯率穩定。

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