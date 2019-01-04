【空軍透視】騰訊新地沽空活躍

美國經濟放緩下，市場憧憬加息步伐將會減慢，加上投行花旗料本地樓市可於3月復甦。本地地產股今日(周五)借大市升勢突圍而出，新鴻基地產(00016)收市報117.4元，升4.8%。不過，該股沽空金額及比率分別達3.5億元及35.6%，相較昨日僅約1.4億元及24.4%增加。



從周線圖睇，該股自於10月尾跌至100元關後獲支持回升，本周以大陽燭上破去年2年延伸的升軌阻力約114元，MACD牛叉擴張，後市有望延續升浪，上方較大阻力分別在120元及130元，回吐宜守114元。



另外，騰訊控股(00700)今日亦隨市反彈，收報310.6元，升1.8%。惟其沽空金額及比率分別飆至18.9億元及31.9%，相較昨日的12億元及24%進一步上揚。



走勢上，該股今日低開高收，下方300元關有一定支持，後市若能上破100天線310元，可望展開升浪。

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