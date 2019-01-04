貿發局預告：香港近月出口跌幅「或幾驚人」

香港貿發局研究總監關家明表示，維持對香港今年出口增長5%的預測不變，雖然低於去年9%的增幅，但形容表現不太差，而過去10年亦少有這個增幅。



他續指，中美貿易佔香港貿易額9%，即使「全部無哂」，香港出口最多只會零增長，而且環球市場仍然興旺，歐洲、拉丁美洲等市場仍有強勁需求，期望整體出口仍會上升。



他又指，香港2018年11月出口按年跌0.8%，預料之後的3個月出口持續下跌，「數字或幾驚人」，但跌幅不能即時作準，因為年底向來表現較波動，以及年初有農曆新年季節性因素影響。



他亦表示，去年下半年出口商因應中美貿易戰提早出貨，預期今年訂單將會減少。由於稅率波動、經濟環境不穩，現時廠商不敢接單，但若中美貿易談判有明確結果，減少不明朗因素，均有助出口。

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