嘉華溫偉明：集團今年料推千伙　涉啟德及九龍城項目

嘉華國際總經理(香港地產)溫偉明稱，今年該集團料將會推出三個項目，包括啟德全新住宅盤，涉及約1,000伙，戶型及定價將會參考同系同區嘉匯，而九龍城嘉林邊道豪宅項目亦有機會推出，將提供10伙實用面積逾4,000方呎。此外，集團也會推出大埔白石角嘉熙餘貨約300伙。



對於樓市前景，他認為未來走勢將會平穩，現時個別發展商以低價推盤，只是視乎各地區的吸納能力，吸納速度較慢的地區便需要在價格上作出調整，認為並非整個市場亦會採取同一策略。



對於近月樓市回軟，他認為是心理因素大過實際情況。

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