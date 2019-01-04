專家：降準及憧憬中美會談　恒指或上試26500

晉裕環球投資研究部首席投資策略師黃耀宗表示，單靠中國人民銀行降準，只可以穩經濟，最重要還看中美貿易談判的成果，不排除市場會借降準及憧憬中美展開談判，於下周彈升一、兩日，上試26,500點，惟慎防短癮，尤其環球經濟及企業盈利正在放緩，1月中下旬英國脫歐方案能否獲國會通過，或再增添市場陰霾。



他續說，市場原預期人行於農曆新年前後才降準，故今次降準可說較預期早，因此亦要看市場如何演繹，是否意味內地經濟較嚴峻，需要人行出手降準「托底」，以免經濟大幅下滑。



他認為，降準將利好內銀股，儘管他不預期下周中美貿易談判會有太大成果，但雙方關係料會慢慢緩和，故可候低作中長線部署，留意受惠貿易戰回暖的股份，例如家電及汽車零部件等板塊。

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