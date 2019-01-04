許長泰：息口見頂　美元未來2至3年有貶值風險

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，美元在過去數年持續強勢，主要受到減稅政策帶動經濟及企業盈利，但預期今年美國經濟將會回復長期的增長水平。隨着美國的經濟表現和加息周期見頂，美元不會再長期維持強勢，而資金亦會流向其他地方。市場對利率預期有較大的分歧，投資者2019年要做更多對沖。



他續指，若美國聯儲局今年再加息兩次，利率將進入中性利率水平2.75至3厘。在息口見頂下，美元在未來2至3年有貶值風險，在2019年的波動會增加。而隨美元下跌，英鎊、日圓等貨幣將有上升空間。若英國「硬脫歐」，英鎊或再下跌，亦會對英國經濟有大影響，「軟脫歐」帶來的影響有限。



日圓方面，許長泰表示，今年初起，日圓有上升趨勢，主要與市場避險情緒有關，但日本現時經濟仍未夠強，未能維持日圓強勢，預料年底美元兌日圓或會見110元至118元。



他又指，2018年人民幣貶值，主要應對美國加徵關稅，雖然貶值有利出口，但同時會削弱進口，令資金外流，未必能有助推動經濟。若人民銀行要人民幣再貶值，或會令美國在貿易問題上更強硬，亦不利人民幣國際化進程，整體而言，人民幣再貶值是弊多於利。他引述該行投資銀行部預測，今年人民幣貶值風險較低，料年底人民幣兌每美元見7.1算。



被問及港元應否脫離聯繫匯率，許長泰認為，在環球經濟波動情況下，「一動不如一靜」，「港元脫鈎」的機會不大。

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