【北水追蹤】騰訊海油受捧　沽平保友邦

港股今日(周五)強勢反彈，恒指收市升561點報25,626點，主板成交804億元。港股通成交額約84億元，較上個交易日增加約9億元，佔主板成交額10.4%；南下資金淨流入5.67億元人民幣。



騰訊控股(00700)今日回升1.8%報310.6元，其港股通錄得約2.4億元的淨買入，為全日淨流入金額最多之個股。



中國海洋石油(00883)、北京首都機場(00694)分別亦有約5,851萬元及5,861萬元的港股通淨買盤支持。至於融創中國(01918)及石藥集團(01093)亦各有約3,744萬元及3,447萬元的淨流入。



中國平安保險(02318)、友邦保險(01299)及中國軟件國際(00354)遭拋售，其港股通錄得約6,413萬元、4,427萬元及4,091萬元的淨流出。復星醫藥(02196)、新華保險(01336)亦分別錄得港股通淨沽盤約3,571萬元及2,070萬元。

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